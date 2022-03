Hockey, trasferta doppia per gli Snipers TecnoAlt

Doppia trasferta per gli Snipers TECNOALT nel weekend di serie B. La squadra civitavecchiese sarà impegnata sabato alle 20.30 nella lontana Trieste, dove affronteranno la capolista Tergeste, fin qui imbattuta e a punteggio pieno. Alla domenica invece i nerazzurri viaggeranno alla volta di Riccione dove affronteranno l’ultima in classifica, i Corsari, con primo ingaggio previsto per le ore 17.

“Questo weekend ci aspetta una doppia sfida molto impegnativa. Saremo con un roster ridotto e affronteremo una lunga trasferta. Faremo il possibile per onorare al meglio entrambe le gare cercando di portare a casa qualche punto, seppur difficile”.

Domenica match importante in quel di Forlì anche per l’under 18, impegnata alle 12 contro la Libertas. I civitavecchiesi di coach Gavazzi si giocano l’accesso alla Coppa FISR under 18 elite.