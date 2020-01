Hockey, terzo successo consecutivo per gli Snipers TecnoAlt

Trasferta vittoriosa per gli Snipers TecnoAlt che tornano da Modena con un successo agevole per 8-3 (5-0 il primo tempo). Già a metà primo tempo i civitavecchiesi sono avanti di 5 reti grazie ad un’ottima partenza frutto di velocità e concretezza. Nella ripresa il Modena prova a rientrare in gara ma Pompanin è attenta fra i pali ed il divario rimane sempre a distanza di sicurezza.

Da segnalare i 5 punti per Stefano Cocino, frutto di 1 gol e 4 assist, e la tripletta di Ravi Mercuri.

Il commento alla gara lo fornisce il giovane Marco Stefani (classe 2002), ancora a segno: “Trasferta tutto sommato semplice, abbiamo ingranato subito la marcia giusta, andando in vantaggio dopo pochi secondi dal fischio d’inizio e finendo il primo tempo in vantaggio (5-0). Non si può dire lo stesso del secondo tempo, preso un po’ sotto gamba e subendo due gol. Dopo il fondamentale timeout di coach Gavazzi siamo tornati in gioco portandoci a casa la partita con un risultato di 8-3”.

Il tabellino: Eugenia Pompanin, Gianmarco Novelli (2), Ravi Mercuri (3), Stefano Cocino (1), Marco Stefani (1), Manuel Fabrizi (1), Luca Tranquilli, Riccardo Valentini, Ciro Zaccaria, Federico Parmegiani. Allenatore: Martina Gavazzi.

