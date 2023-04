Hockey, tanta Cv Skating alla Sparta Cup di Igualada

Tanta Civitavecchia alla Sparta Cup di Igualada (vicino Barcellona) 2023. Diversi infatti sono stati i giocatori di hockey in line della Cv Skating che dal 6 al 9 aprile scorso hanno partecipato a quello che è il torneo giovanile più grande d’Europa.

C’è stata presenza di giocatori nostrani praticamente in ogni categoria e tutti si sono estremamente ben distinti, guadagnando i complimenti degli allenatori, giocatori e addetti ai lavori presenti. “Sono esperienze che sicuramente fanno bene ai ragazzi – afferma il presidente della Cv Skating Riccardo Valentini – perchè respirare aria internazionale, confrontarsi con compagni e avversari nuovi e, soprattutto, fare tante nuove amicizie, non può che essere un valore aggiunto per la crescita umana e sportiva dei ragazzi.

Ringrazio i genitori per essersi così ben organizzati e faccio i miei complimenti ai nostri atleti presenti ad Igualada: ho ricevuto una pioggia di complimenti per il nostro operato e questo non può che fare piacere”. In under 22 bronzo per Luca Tranquilli e Manlio Mandolfo, in campo con gli spagnoli dell’Igualada Sharks. Quinto posto per Alessio Galli, in campo con i francesi del “Date et Signature”.

In under 20, sesto posto per Alessio Galli e Manlio Mandolfo, in campo con i francesi del “Date et Signature”.

In under 18, quinto posto per Manlio Mandolfo, Bernardo e Ruggero Meconi e Daniele Ceccotti con gli Igualada Sharks.

In under 16, bronzo per Ruggero e Bernardo Meconi e Daniele Ceccotti, votato anche miglior giocatore del torneo, con il team italiano dei “Passive Team”

In under 14, oro per Ruggero Meconi con la formazione di provenienza mista “Labeda Shakers”.

In under 8 oro per la piccola Chiara Meconi, in campo con gli spagnoli del “Smilest”.