Hockey, Snipers VR3 ko ad Empoli

Arriva una sconfitta per la seconda formazione senior di hockey in line della Cv Skating nella terza giornata di campionato di serie C. Ad Empoli i padroni di casa si impongono con un perentorio 9-2, trascinati da un super Carboncini. I civitavecchiesi, targati VR3, scendono in campo con tante ragazze, giovanissimi ed esordienti assoluti e mettono in pista tutti i propri miglioramenti.

“La nostra serie C è un progetto utile per dare ai nostri giovani ancora più opportunità di crescita – spiega il presidente Riccardo Valentini, per l’occasione anche allenatore – senza lo stress del risultato infatti possiamo dare spazio a tutti e provare ciò che facciamo in allenamento. Empoli era più forte ma si sono viste buone cose, sono soddisfatto”.

Le reti dei VR3 state realizzate da Davide Ceccotti e Laura Giannini. Esordio assoluto per Dario Corati.

Questi i giocatori scesi in campo: Giulia Mollica, Davide Ceccotti, Samuele D’angelo, Alessandro Bruzzese, Dario Corati, Fabrizio Ili, Laura Giannini, Veronica Novelli, Martina Mori, Sara Buzzi.