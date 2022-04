Hockey, Snipers TecnoAlt beffati in gara 1 dei playoff

Al PalaMercuri sabato pomeriggio passano i Fox Legnaro per 4-2 dopo che i civitavecchiesi avevano chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1

Sconfitta con beffa per gli Snipers TECNOALT nella gara 1 dei quarti di finale dei play off promozione per la serie A. Al PalaMercuri sabato pomeriggio passano i Fox Legnaro per 4-2 dopo che i civitavecchiesi avevano chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Marco Stefani e Stefano Cocino. Nella ripresa la formazione ospite sfrutta le superiorità numeriche prima impattando l’incontro e poi siglando le reti della vittoria nei minuti finali. Forti contestazioni da parte della squadra di casa nei confronti dell’arbitraggio. I TECNOALT per la prima volta dopo diversi mesi avevano la squadra al completo, nonostante diversi acciaccati.

Sabato a Legnaro gara 2: in caso di vittoria dei veneti, saranno loro a passare il turno. In caso di vittoria dei civitavecchiesi, domenica, sempre in terra veneta, si giocherà la bella.

