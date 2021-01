Hockey, Snipers TecnoAlt a Forlì per rialzare la testa

Trasferta insidiosa per gli Snipers TECNOALT che domani alle 19.30 saranno impegnati sul campo del Forlì, formazione quarta in classifica e rinforzatasi ad inizio stagione con innesti d’esperienza. E’ il recupero della sesta giornata di serie B. I civitavecchiesi sono reduci da quattro sconfitte consecutive ma sul piano del gioco solamente a Modena hanno deluso: nelle altre gare, al cospetto di formazioni più esperte e con ambizioni di classifica maggiori, solamente la sfortuna e gli episodi hanno decretato le sconfitte.

“Andiamo a Forlì consapevoli che possiamo vincere e perdere contro tutti – spiega il presidente Riccardo Valentini – d’altronde le ultime partite ce lo hanno dimostrato. Se giochiamo male, siamo capaci di prendere una batosta dal Modena, se giochiamo bene, siamo capaci di imporre il nostro gioco alla capolista. Abbiamo sempre detto che questa sarebbe stata una stagione di crescita e con un roster così pieno di giovani ciò è inevitabile. Sta a noi migliorare di settimana in settimana ed eliminare quelle sbavature che non ci hanno fatto raccogliere i punti che meritavamo”.

In formazione coach Gavazzi non potrà contare su Stefano Cocino, Davide Ceccotti e Veronica Novelli.