Hockey, Snipers TecnoAlt a caccia di rivalsa contro il Modena

Turno casalingo per i civitavecchiesi con la gara in programma domani, ore 18.30, al PalaMercuri

Turno casalingo per gli Snipers TECNOALT che domani alle ore 18.30 al PalaMercuri ospitano l’Invicta Modena per la seconda giornata di ritorno di serie B. All’andata i civitavecchiesi incapparono nella loro peggior stagionale e dopo una partita pessima, in cui i nerazzurri non entrarono mai per davvero nel cuore della gara, persero con un netto 6-1. Per i TECNOALT è stata la unica, fin qui, gara giocata molto al di sotto delle proprie aspettative e nello spogliatoio civitavecchiese c’è tanta voglia di riscatto.

“L’andata fu una partita davvero pessima da parte nostra – afferma il presidente Riccardo Valentini – sia per meriti degli avversari, sia per demeriti, e molti, nostri. Al PalaMercuri abbiamo senza dubbio una marcia in più e dovremo fare il possibile per ottenere i tre punti in palio, sia per la classifica che per il morale e per dimostrare al Modena che non siamo da meno di loro. Detto ciò ovviamente si partirà da 0-0 e di certo loro non vorranno regalarci nulla. Mi aspetto dalla squadra una prestazione frutto di concentrazione e la giusta cattiveria agonistica”.

In rosa tutti convocati ad eccezione di Laura Giannini, indisponibile. In allenamento si è rivisto il bomber Elia Tranquilli, tornato ad allenarsi dopo diversi mesi di assenza a causa di un lungo e fastidioso infortunio. Nelle prossime settimane molto probabile un suo ritorno a roster per i TECNOALT.