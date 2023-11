Hockey, Sniperine in campo per la Supercoppa Italiana

Appuntamento prestigioso per le Sniperine della Cv Skating. Domani alle ore 18 a Forlì (match visibile in diretta streaming sul canale YouTube della federazione) le civitavecchiesi si giocheranno la Supercoppa Italiana femminile di hockey in line contro l’Hc Milano che nella scorsa stagione ha vinto sia coppa che campionato.

Il match sarà giocato all’interno della cornice del Trofeo delle Regioni, kermesse giovanile che vedrà protagonisti i migliori talenti da tutta Italia.

“Purtroppo arriviamo a questo importante appuntamento con numerose assenze per le motivazioni più disparate – afferma il presidente Riccardo Valentini – e il Milano sarà senza dubbio la favorita. Non per questo però non combatteremo. Le ragazze ci hanno sempre dimostrato un grande carattere e sapranno gettare il cuore oltre l’ostacolo. Mi aspetto una partita difficile, decisa dagli episodi”.