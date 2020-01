Hockey, sfida playoff per gli Snipers TecnoAlt

Seconda sfida del 2020 per la formazione di serie B della Cv Skating, gli Snipers TecnoAlt. Gli uomini di coach Gavazzi saranno impegnati questa sera alle 19.30 in quel di Forlì contro i padroni di casa, attualmente al quinto posto in classifica e fra i principali rivali in ottica di accesso ai play off.

In formazione assenti Zaccaria e Parmegiani, disponibili il resto dei giocatori.

Riccardo Valentini:

“Vogliamo chiudere il girone di andata a pieni punti per arrivare ai play off ed arrivarci nella posizione migliore. La sfida di Forlì non sarà priva di insidie: hanno un campo molto diverso dal nostro, nella superficie e nelle dimensioni, ed un organico con giocatori temibili al suo interno. Se giocheremo al 100% la vittoria sarà nostra ma di certo nessuno ci regalerà niente”.

Trasferta anche per la formazione under 16 che domenica a Campomarino sarà impegnata per un concentramento di campionato contro i Castelli Romani ed il Kemarin