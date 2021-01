Hockey, secondo successo consecutivo per gli Snipers TecnoAlt

Seconda vittoria consecutiva per gli Snipers TECNOALT che sabato al PalaMercuri hanno sconfitto per 4-2 i Mammuth Roma (2-1) il primo tempo grazie alla doppietta di capitan Novelli e alle prime reti nei campionati senior di Alessio Galli e Manlio Mandolfo. I civitavecchiesi chiudono il girone d’andata con un percorso perfettamente “paritario” 4 vittorie (di cui una all’overtime) e 4 sconfitte (di cui una all’overtime) che valgono il momentaneo quinto posto in classifica. La Cv Skating festeggia anche un altro gol, decisamente importante: una nuova partnership con “Liberati Service” che ha deciso di sponsorizzare il club civitavecchiese ed associare il suo marchio alla squadra locale. Il match parte bene per i civitavecchiesi che subito assediano la porta capitolina (a fine gara saranno ben 44 i tiri totali) e vanno in vantaggio con Mandolfo, lesto su un rebound. La fortuna non assiste i TECNOALT che alla prima occasione subiscono la fortunosa rete del pari. Prima dell’intervallo è il giovane Galli a riportare avanti i suoi con un preciso tiro al volo da distanza ravvicinata.

Nella ripresa il match non si sblocca, i civitavecchiesi creano molto ma sprecano altrettanto ed anzi, nel proprio miglior momento subiscono il 2-2. Prova di maturità per i giovani di coach Gavazzi che non si scompongono e tornano ad attaccare a testa bassa, trovando le reti della vittoria con il capitano Gianmarco Novelli.

“Venivano da partite sicuramente più difficili ma anche in questa gara abbiamo dovuto lottare per trovare i 3 punti – afferma Gianmarco Novelli – non credo che abbiamo sottovalutato l’avversario, semplicemente abbiamo fatto molta fatica a trovare la via della rete e solo nel finale grazie ad una maggiore precisione, ed una maggiore fortuna, ce l’abbiamo fatta. Sono punti importanti per i play off, ora approfittiamo della sosta per ricaricare le pile e recuperare qualche acciacco di qualche nostro elemento”.

I presenti: Eugenia Pompanin, Giulia Mollica, Gianmarco Novelli, Stefano Cocino, Michelangelo Tranquilli, Davide Trotta, Luca Tranquilli, Marco Stefani, Alessandro De Fazi, Manlio Mandolfo, Laura Giannini, Riccardo Valentini, Davide Ceccotti, Veronica Novelli, Mattia Padovan, Alessio Galli. Allenatrice: Martina Gavazzi.