Tornano in campo gli Snipers Marco Liberati Srl che domani alle ore 20 al PalaMercuri ospitano i Mammuth Roma in quello che sarà un remake del primo turno di coppa Italia.
Per i civitavecchiesi il solito roster mix di giovanissimi e veterani.
“Andiamo avanti nella strada tracciata – afferma il presidente Riccardo Valentini – consapevoli del grande valore didattico che ha l’avere una seconda squadra”.
I convocati: Eugenia Pompanin, Mattia e Gloria Padovan, Federico Parmegiani, Paolo Trincia, Riccardo Valentini, Laura Giannini, Ludovica Giancola, Kevin Attanasio, Alessio Di Candia. Allenatrice: Martina Gavazzi.
Domenica invece, sempre presso la pista del PalaMercuri, spazio alla categoria Elite (under 18). Gli Snipers Pizzeria Red Carpet, profondamente rinnovati nel roster, giocheranno alle 12.30 contro Ferrara e alle 16.30 contro il Parma.