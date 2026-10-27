E’ iniziato con una domenica intensa il campionato di serie B di hockey in line del girone centro-sud, dove sono impegnate le due formazioni di hockey in line del Cv Skating.

Per gli Snipers TECNOALT una doppia vittoria convincente: prima 14-0 al Phoenix Palermo, poi un 7-2 alla più quotata compagine dei Pattinatori Sambenedettesi.

Doppia sconfitta invece per i giovani Snipers Marco Liberati Srl che hanno ceduto per 9-4 ai Pattinatori Sambenedettesi e per 7-3 ai Castelli Romani.

Questi i commenti dei due capitani delle formazioni:

Marco Stefani (capitano TECNOALT): “È stata una giornata decisamente redditizia, avendo portato a casa entrambe le partite. Sapevamo di essere più forti sulla carta, anche se il match contro il San Benedetto, in partenza, ci ha messo un po’ in difficoltà. Alla fine siamo riusciti ad imporre il nostro ritmo e ad avere la meglio. Dobbiamo ancora trovare un nostro equilibrio essendo una squadra di giovanissimi ma sono molto contento del gruppo che si sta formando e sono sicuro che abbiamo un gran margine di miglioramento per fare sempre meglio e per puntare sempre più in alto”.

Mattia Padovan (capitano Marco Liberati SRL): “Nessun punto guadagnato, ma a tratti abbiamo espresso un bel gioco, nonostante siamo un gruppo eterogeneo. Nella gara disputata contro i Castelli Romani abbiamo giocato alla pari fino a pochi minuti dalla fine, dimostrando un gran carattere. Abbiamo tanto margine di crescita”.

I presenti: