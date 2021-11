Hockey, netto successo per gli Snipers TecnoAlt in Coppa Italia

Con una netta vittoria gli Snipers TECNOALT Civitavecchia (foto Maurilio Mandolfo) passano il secondo turno di Coppa Italia. Al PalaMercuri sconfitto il Badboars Viareggio per 6-1 (3-0 il primo tempo). Come preannunciato alla vigilia coach Gavazzi da ampio spazio a tutto il roster e nonostante l’assenza dei 2 veterani Riccardo Valentini ed Elia Tranquilli i giovani Snipers non hanno problemi ad imporsi nel punteggio. Dopo appena 30 secondi sblocca la gara Mandolfo, poi è tutto in discesa. Molto apprezzato lo show durante l’intervallo delle Roller Fairies, le ragazze del pattinaggio artistico della Cv Skating.

Capitan Luca Tranquilli:

“Il passaggio del turno era l’obiettivo principale di giornata, da raggiungere facendo giocare tutti gli elementi in rosa. Ci siamo riusciti, senza particolari problemi, e tutti coloro che sono scesi in campo hanno sfoderato una buona prestazione. Siamo contenti di poter confrontarci con un team di serie A nel prossimo turno (4 dicembre, ndr)”.

A segno con una rete a testa Tranquilli, Stefani, De Fazi, Mandolfo, Cocino e Veronica Novelli.