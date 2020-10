Hockey, l’under 12 della Cv Skating si colora d’argento

Un’altra medaglia nazionale per il settore giovanile della Cv Skating. L’argento arriva dalla formazione under 12 che domenica è stata impegnata a Milano per la Final Four scudetto.

I civitavecchiesi, campioni d’Italia in carica, hanno sconfitto in semifinale i padroni di casa del Milano Quanta per 3-2 ed in finale, dopo essere stati in vantaggio a fine primo tempo per 3-1 contro i Draghi Torino, è arrivato un ko per 7-3. Dopo la medaglia d’oro dello scorso anno arriva un’altra conferma ai massimi livelli per i giovanissimi della Cv Skating targati “Pizza a Volontà”.

Martina Gavazzi (allenatore Civitavecchia): “È sempre un piacere scendere in campo con la categoria under 12, quest’anno più dello scorso ho potuto apprezzare un notevole miglioramento del livello generale nonostante lo stop forzato di marzo. In entrambe le partite abbiamo giocato un buon primo tempo, nel secondo abbiamo accusato un po’ di stanchezza e gli avversari hanno ben sfruttato i nostri momenti bui. Complimenti sia al Milano che ai Draghi che ci hanno regalato due partite di grande livello”.

Riccardo Valentini (presidente Civitavecchia): “Riuscire a conquistare una medaglia nazionale è sempre una grandissima soddisfazione visto che a queste latitudini di medaglie nazionali non se ne era mai viste. Riusciamo a competere alla pari con realtà blasonate come quelle del nord e a toglierci le nostre soddisfazioni, mettendo in pista solamente ragazzi targati Cv Skating. Stiamo lavorando bene, abbiamo uno staff di allenatori di eccellente qualità e la fortuna di avere una grande macchina di genitori volontari che ci dà una enorme mano a mettere i ragazzi nelle migliori condizioni per allenarsi”.

I presenti: Francesca Borgi, Ruggero Meconi, Erika e Aurora De Fazi, Gloria Padovan, Luis Tuduran, Stefano Travaglione, Leandro Galioto, Leonardo Pistola.