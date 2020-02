Hockey, le Sniperine non smettono di stupire

Doppio successo domenica al PalaMercuri per la formazione femminile della Cv Skating (foto Gianmarco Novelli). Le “Sniperine” hanno infatti sconfitto per 11-0 i Castelli Romani e per 4-2 le forti ragazze del Cus Verona Mastiff, scavalcandole in classifica. Dopo 6 turni e 6 successi le civitavecchiesi sono ora al primo posto momentaneo della regular season.

Questo il commento di Eleonora Raia, bomber di giornata: “Contro i Castelli Romani abbiamo avuto la possibilità di far girare tutto il roster e di finalizzare maggiormente rispetto alla partita disputata contro le ragazze più esperte del Cus Verona Mastiff, orfane del loro portiere titolare ma con una Dalla Bà tra i pali che non ha di certo sfigurato. Sono molto soddisfatta del bel gioco di squadra espresso in questi due incontri, abbiamo dimostrato di poter contare l’una sull’altra e di essere singolarmente indispensabili per poter portare a casa il risultato. Complimenti in particolare al nostro goalie Eugenia Pompanin impeccabile tra i pali, e alle ragazze dei Castelli Romani, il futuro che cresce”.

Queste le giocatrici scese in campo: Eugenia Pompanin, Giulia Mollica, Mara e Michela Faravelli, Veronica Novelli, Martina Mori, Laura Giannini, Eleonora Raia, Martina Succi, Federica Ercolani, Rosaria Nambuletto, Agnese Tartaglione.