Hockey, le Sniperine conquistano il secondo posto in regular season

Trasferta proficua quella in terra veneta per la formazione femminile senior di hockey in line della Cv Skating. Le Sniperine hanno espugnato il campo della capolista Verona per 2-1, grazie alle reti di Mara Faravelli e Laura Giannini, conquistando così il secondo posto matematico in regular season. Particolare soddisfazione sportiva visto che fin qui le veronesi avevano raccolto solo vittorie. Grazie ai tre punti del sabato sera, il match della domenica contro Vicenza è diventato poco più che un allenamento, essendo la classifica già delineata. Le civitavecchiesi si sono portate avanti fino al 3-0 ma poi un black out ha portato le padrone di casa a pareggiare e vincere all’overtime in una gara comunque priva di implicazioni di classifica.

“Un weekend decisamente soddisfacente – afferma il presidente Riccardo Valentini, allenatore di giornata – perchè grazie alla vittoria contro la capolista fuori casa abbiamo ottenuto ciò che volevamo, il secondo posto in classifica, che in chiave play off ci consente di giocare in casa la semifinale. Alla domenica abbiamo potuto giocare rilassati, provando esperimenti tattici e ruotando tutto il roster a disposizione, soprattutto per far fare esperienza alle più piccole. In semifinale sarà tutta un’altra storia, faremo il possibile per vincere”.

Le presenti: Eugenia Pompanin, Veronica Novelli, Laura Giannini, Mara Faravelli, Martina Mori, Martina Succi, Eleonora Raia, Erika e Aurora De Fazi.