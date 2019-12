Hockey, la Cv Skating esulta per un fine settimana perfetto

Weekend da incorniciare per la Cv Skating: il club civitavecchiese incassa un encomiabile 6 su 6, solo vittorie equamente suddivise fra serie B, Femminile ed under 12.

SERIE B

Gli Snipers TecnoAlt vincono al sabato, sul campo di Ariccia, contro i Castelli Romani nella quinta giornata del campionato: 4-2 il punteggio finale (2-1 il parziale del primo tempo in favore dei civitavecchiesi). Gli Snipers sono abili a non farsi influenzare dal difficile campo di Ariccia, la cui pavimentazione mette in difficoltà i giocatori più tecnici. Con un gioco semplice ma ordinato e grazie all’ottima prestazione di Pompanin fra i pali, i TecnoAlt conquistano l’intera posta in palio senza rischiare più di tanto.

Molto più attesa la gara della domenica al PalaMercuri, valida per l’anticipo della sesta di campionato. Di fronte il temibile Tergeste Trieste che chiude in vantaggio per 2-1 il primo tempo. Nella ripresa, come già visto più volte in questa stagione, incredibile remuntada del team nostrano: il team di Gavazzi riesce a recuperare 2 reti e pareggiare da 4-2 a 4-4, grazie alle reti di Tranquilli e quella di Fabrizi a 50 secondi dalla fine. I tempi supplementari sorridono ancora una volta ai nerazzurri: è capitan Novelli a siglare la rete della vittoria a 10 secondi dalla fine.

Riccardo Valentini:”Siamo molto soddisfatti per due vittorie importanti ottenute contro squadre che non si sono risparmiate.Contro i Castelli siamo stati bravi a non soffrire il fattore campo, visto che il PalaAriccia limita le caratteristiche dei nostri elementi di spicco. Abbiamo ruotato tutta la rosa per arrivare pronti anche alla sfida di domenica.

Contro Tergeste è stata una bellissima partita, molto dura ma sempre corretta e molto ben giocata da entrambe le formazioni. Per la terza volta vinciamo nei secondi finali, a dimostrazione che il carattere non ci manca e per questo non posso che fare i complimenti ai miei ragazzi”.

Il tabellino: Stefano Loffredo, Eugenia Pompanin, Ravi Mercuri, Gianmarco e Veronica Novelli, Stefano Cocino, Ciro Zaccaria, Federico Parmegiani, Elia e Luca Tranquilli, Riccardo Valentini, Marco Stefani, Samuele D’Angelo, Manuel Fabrizi. Allenatrice: Martina Gavazzi.

FEMMINILE

Esordio in campionato anche per le ragazze della Cv Skating. La formazione femminile, domenica al PalaMercuri, ha avuto la meglio delle Devil Girls Vicenza per 9-1 e del Black Eagles Genzano per 3-0. Mattatrice della doppia sfida Laura Giannini, autrice di ben 7 reti. Prima rete assoluta per Sara Buzzi, doppiette per Veronica Novelli e Martina Mori. Esordio nel campionato senior femminile per Giulia Mollica, ottimamente fra i pali insieme a Eugenia Pompanin.

Martina Gavazzi: “Concentramento più che positivo nonostante le numerose assenze. Esordio in porta per Giulia Mollica che ben figura tra i pali contro entrambe le formazioni. Sono molto soddisfatta del comportamento del nostro vivaio e certa del fatto che si renderanno presto protagoniste in ogni partita, sostenute dalle compagne con più esperienza che le guideranno passo passo. Ottima la prestazione della bomber Giannini che risolve la partita contro genzano con tre reti personali, a segno ben sette volte nel concentramento”.

Il tabellino: Eugenia Pompanin, Giulia Mollica, Veronica Novelli, Martina Mori, Sara Buzzi, Rosaria Nambuletto, Laura Giannini, Martina Gavazzi, Martina Succi. Allenatore: Riccardo Valentini

UNDER 12

Doppio successo anche per i piccoli dell’under 12, impegnati nella lunghissima trasferta di Bari. Gli Snipers “Pizza a Volontà” sconfiggono per 8-3 il Kemarin e per 5-1 il Bari, dimostrando il proprio valore tecnico e mandando a rete quasi tutti i giocatori presenti a roster. Continua la crescita dei piccoli civitavecchiesi che rimangono a punteggio pieno in campionato e dimostrano una crescita tecnico-tattica costante e sostanziosa.

Il tabellino: Francesca Borgi, Ruggero Meconi, Gloria Padovan, Luis Gabriel Tuduran, Ludovica Giancola, Stefano Travaglione, Leandro Galioto. Allenatore: Gin Tonj Meconi.

