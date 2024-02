Hockey in line, weekend casalingo per le formazioni civitavecchiesi

Turno casalingo domenicale per gli Snipers TECNOALT Civitavecchia che ospiteranno, domenica mattina alle ore 11 al PalaMercuri, i fortissimi Hc Vicenza. La compagine avversaria, come già detto in più occasioni, è solamente di passaggio in serie B: è nata da una scissione societaria con i Diavoli Vicenza, ha nel proprio roster diversi giocatori di caratura internazionale che solamente a maggio 2023 si sono laureati campioni d’Italia ed ha un budget impensabile per una formazione di serie cadetta.

“Nell’altro match al PalaMercuri – spiega il presidente Valentini – riuscimmo a rendergli la vita molto complicata tant’è che il primo tempo terminò 2-0 per noi (il match finì poi 5-2 per gli ospiti, ndr), poi uscì fuori tutta la loro classe, a partire da quella di Vendrame che è un giocatore che è un lusso avere anche in serie A, figuriamoci in serie B. Ci stiamo allenando bene, l’intensità sta aumentando e dobbiamo risolvere il nostro problema con il gol ma la squadra nonostante i risultati non proprio incoraggianti c’è. Affronteremo la partita con la serenità di chi non ha nulla da perdere ma determinati a stare dentro il match fino alla fine”.

Sabato sera invece, sempre al PalaMercuri, scenderanno in campo due formazioni degli Snipers ma contro il Bari. Alle ore 18.15 in pista gli under 14, targati Pizza a Volontà, alle ore 19.45 la serie C, targata VR3 per gli incontri validi per i rispettivi campionati.