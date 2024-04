Hockey in line under 18, gli Snipers Pizzeria Red Carpet volano al primo posto in classifica

I civitavecchiesi sconfiggono il Cittadella per 3-2 (1-0 pt) e conquistano la provvisoria vetta della classifica del campionato nazionale under 18 elite

Importante vittoria per gli Snipers Pizzeria Red Carpet che domenica pomeriggio al PalaMercuri sconfiggono il Cittadella per 3-2 (1-0 pt) e conquistano la provvisoria vetta della classifica del campionato nazionale under 18 elite.

La partita si mette subito sui binari favorevoli grazie al gol lampo di Bernardo Meconi, poi i civitavecchiesi sono bravi a controllare il gioco e limitare al massimo i rischi. In apertura di ripresa arriva il 2-0, grazie al gol di Ruggero Meconi su un bell’assist di Scotti. Il Cittadella non si da per vinto e accorcia le distanze ma Taglioni in powerplay ristabilisce la doppia superiorità (3-1). Solamente nei secondi finali la rete del 3-2 dei veneti.

“Abbiamo amministrato il gioco con intelligenza – afferma coach Gavazzi – tutti i ragazzi sono stati bravi, supportati da una prestazione maiuscola della nostra portiera Francesca Borgi. Sono molto contenta del fatto che il gioco corale continui a migliorare, così come le prestazioni dei singoli. In vista di un finale di stagione in cui ci giocheremo le gare che contano, ciò fa ben sperare. Sono fiduciosa che arriveremo pronti alle fasi finali”.

I presenti: Francesca Borgi, Giulia Mollica, Bernardo e Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Emanuele Scotti, Emanuel Mendola, Mattia Cesarini, Francesco Taglioni, Leonardo Pistola, Leandro Galioto, Manuel Carannante, Luis Tuduran, Gloria Padovan. Allenatrici: Martina Gavazzi e Laura Giannini.