Hockey in line, under 18 elite: sette punti in tre partite per gli Snipers Pizzeria Red Carpet

Si conclude con sette punti in tre partite il tour de force nel nord est Italia per gli Snipers Pizzeria Red Carpet, impegnati nel campionato nazionale under 18 elite. I ragazzi guidati da coach Martina Gavazzi hanno infatti perso di misura sabato pomeriggio in casa del Fox Legnaro (5-4 all’overtime), vinto con un netto 10-5 in casa dello Sporting Treviso al sabato sera e ancora vinto, ma stavolta di misura, per 7-6 la domenica pomeriggio in casa dell’Edera Trieste.

“Ringraziamo la federazione per averci consentito di accorpare le trasferte – spiega il presidente Riccardo Valentini – perchè altrimenti organizzare tre trasferte così lontane e a così poca distanza sarebbe stato davvero difficile. I ragazzi hanno dimostrato di essere molto allenati e di riuscire a giocare con intelligenza anche nonostante questo evidente sforzo fisico”.

Un commento più tecnico lo rilascia invece l’allenatrice Martina Gavazzi: “Una partita molto equilibrata quella con il Legnaro, a replicare la finale di coppa. Ancora una volta conduciamo per tutta la gara e veniamo recuperati sul finale, questa volta però è l’overtime a decidere la vittoria degli avversari. Molto rammarico tra i ragazzi ma la sfida è ancora tutta aperta. Le partite contro Treviso e Trieste invece si presentano più agevoli e riusciamo a dare spazio a tutto il roster per permettere la crescita dei più giovani che per la prima volta si affacciano ad un campionato così competitivo; è un minutaggio importante che li farà essere pronti per i playoff”.

I presenti: Giulia Mollica, Francesca Borgi, Ruggero Meconi, Bernardo Meconi, Daniele Ceccotti, Emanuele Scotti, Luis Tuduran, Leonardo Pistola, Leandro Galioto, Manuel Carannante, Mattia Cesarini, Francesco Taglioni, Emanuel Mendola, Gloria Padovan. Allenatrice: Martina Gavazzi.