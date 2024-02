Hockey in line, under 14: Snipers Pizza a Volontà avanti a gonfie vele

Prosegue a gonfie vele il campionato degli Snipers Pizza a Volontà under 14. Domenica presso il PalaMercuri si sono giocate due partite di campionato ed i piccoli civitavecchiesi, guidati dal duo di allenatrici Gavazzi-Giannini ha ottenuto due nette vittorie.

Nel primo match, contro i Castelli Romani, è arrivato un successo per 9-1. Nella seconda partita, contro un avversario decisamente più ostico (i Mammuth Roma), la vittoria arriva sofferta per 6-3 dopo che il primo tempo si era chiuso sul 3-3. Nel finale le reti del successo con il capitano Stefano Travaglione in veste di trascinatore.

“Le giovanili ci continuano a regalare grandissime soddisfazioni – afferma il presidente Riccardo Valentini – non solo per i ripetuti successi che ottengono ma anche per l’amalgama che si crea fuori dalla pista e dal fatto che le nostre brave allenatrici riescono a schierare tutti i nostri ragazzi a disposizione in campo. Sono arrivate altre due vittorie, non scontate, e tante altre indicazioni positive del buon lavoro che stiamo svolgendo come società”.

I presenti: Vanessa Moretti, Francesca Borgi, Stefano Travaglione, Chiara e Simone De Meo, Ludovica Giancola, Samira Mercuri, Eileen Zou, Matteo Ranzi, Nikita Kotsiuba, Ivano Martinelli, Emanuele Tranquilli, Suami Tofi, Alessio De Paolis, Duc Tam Bernini, Michael Cacciatori, Desirè Capodimonte. Allenatrici: Laura Giannini e Martina Gavazzi.