Hockey in line, una vittoria ed una sconfitta all’esordio per gli Snipers Pizzeria Red Carpet

Una vittoria ed una sconfitta. Questo il resoconto della prima giornata di campionato nazionale under 18 Elite disputato domenica a Civitavecchia. Al PalaMercuri gli Snipers Pizzeria Red Carpet hanno ceduto di misura al Ferrara Warriors, per 4-3, e poi hanno dilagato contro Parma, vincendo 10-1.

“La prima partita ci lascia un po’ di amaro in bocca – afferma il presidente Valentini – perchè era molto equilibrata ma i ragazzi hanno compiuto diversi errori nei momenti chiave del match. Ci sta, è un team profondamente rinnovato e con ampi margini di miglioramento, l’importante è capire gli errori e lavorare per diminuirli. Nella seconda gara, sciolta anche un po’ l’emozione, le cose sono andate molto meglio. Sappiamo che dobbiamo allenarci tanto per poter puntare al podio finale e che non sarà facile visto l’alto livello delle formazioni avversarie ma sono convinto che questo è un campionato in cui potremo fare da under-dog. Un grande grazie alla Pizzeria Red Carpet che da anni accompagna i ragazzi in questo dispendioso campionato”.

I presenti: Stefano Travaglione, Luis Tuduran, Marco Garbetta, Leandro Galioto, Leonardo Pistola, Riccardo Tomassini, Gloria Padovan, Emanuele Tranquilli, Michael Cacciatori, Ludovica Giancola, Kevin Attanasio, Alessio Di Candia. Allenatrici: Martina Gavazzi ed Eugenia Pompanin.