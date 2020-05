Hockey in line, una nazionale sempre più a tinte civitavecchiesi

"Non possiamo che essere orgogliosi - afferma il presidente Riccardo Valentini - perchè non solo il baricentro delle squadre nazionali si sposta ormai stabilmente in regioni dove una volta anche una sola convocazione era una rarità ma anche perchè in tutte le categorie c'è un po' di Civitavecchia"

La nazionale guarda sempre più con interesse a Civitavecchia. Sono ben 20 gli atleti della Cv Skating giudicati dalla FISR atleti di interesse nazionale con una presenza di almeno un atleta in tutte le categorie. Senior maschile, senior femminile, varie categorie giovanili: c’è un po’ di Cv Skating in tutti i gruppi a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto nel sodalizio civitavecchiese. “Non possiamo che essere orgogliosi – afferma il presidente Riccardo Valentini – perchè non solo il baricentro delle squadre nazionali si sposta ormai stabilmente in regioni dove una volta anche una sola convocazione era una rarità ma anche perchè in tutte le categorie c’è un po’ di Civitavecchia. Il nostro staff di allenatori guidato da Martina Gavazzi sta facendo un ottimo lavoro e non posso che ringraziare anche i dirigenti ed i volontari della Cv Skating per il grande lavoro svolto che fornisce ogni giorno maggiori soddisfazioni. Per ora, con lo stop delle attività, questi ragazzi dovranno seguire un programma di preparazione atletica fornito dagli staff nazionali ma l’auspicio è che presto si possa tornare in pista affinchè i ragazzi possano dimostrare sul campo, ai raduni della nazionale, tutte le loro qualità. In bocca al lupo”.

Gli atleti. Questi gli atleti Cv Skating giudicati di interesse nazionale: senior maschile: Gianmarco Novelli, Manuel Fabrizi, Elia Tranquilli. senior femminile: Veronica Novelli, Eleonora Raia, Agnese Tartaglione, Eugenia Pompanin. junior femminile: Giulia Mollica, Sara Buzzi, Rosaria Nambuletto, Erika De Fazi, Aurora De Fazi. junior maschile: (2002-2003): Marco Stefani, Luca Tranquilli. under 18 maschile (2004-2005): Manlio Mandolfo, Alessandro De Fazi, Gaetano Nambuletto, Michelangelo Tranquilli. under 16 maschile (2006-2007): Bernardo Meconi, Daniele Ceccotti.