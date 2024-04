Hockey in line, ultima chiamata per gli Snipers TECNOALT

In caso di vittoria, la decisiva gara 3 si giocherà domenica alle 17, sempre a Vicenza. In caso di sconfitta invece il Vicenza andrà in finale e per i civitavecchiesi la stagione finirà qui

Ultima chiamata per gli Snipers TECNOALTche domani alle ore 17 a Vicenza saranno impegnati contro la fortissima formazione di casa per gara 2 delle semifinali promozione dei play off promozione. In caso di vittoria, la decisiva gara 3 si giocherà domenica alle 17, sempre a Vicenza. In caso di sconfitta invece il Vicenza andrà in finale e per i civitavecchiesi la stagione finirà qui.

“In gara 1 i ragazzi sono stati esemplari – afferma il presidente Valentini – ed hanno tenuto testa ad una formazione costruita per ottenere il salto di categoria senza difficoltà. Siamo stati persino sfortunati, con un gol entrato e non visto dagli arbitri, un paio di fischi arbitrali discutibili e alcune chance davvero ghiotte sprecate. Mi auguro, a prescindere dal risultato, che i ragazzi possano ripetere la bella partita messa in campo sabato scorso e trascinare Vicenza ad una impronosticabile gara 3. Il pronostico è tutto dalla loro parte quindi noi non abbiamo pressioni. E’ importante finire questa stagione sfortunata con una prestazione di livello”.

I convocatii: Eugenia Pompanin, Gianmarco Novelli, Manuel Fabrizi, Manlio Mandolfo, Bernardo Meconi, Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Michelangelo Tranquilli, Marco Stefani, Alfonso Jerez. Allenatrice: Martina Gavazzi.

Ultima di regular season anche in serie C per gli Snipers VR3: i civitavecchiesi guidati dal presidente/allenatore/ giocatore Riccardo Valentini saranno impegnati domenica alle ore 15 a San Benedetto del Tronto. In caso di vittoria i VR3 andranno avanti, in caso di sconfitta il loro campionato sarà terminato.