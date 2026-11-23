Gli Snipers TECNOALT continuano la propria marcia nel campionato nazionale di serie B di hockey in line ed in casa di un ottimo Bari vincono per 4-0, grazie anche e soprattutto ad una prova impeccabile del giovane goalie Travaglione che tiene inviolata la propria porta nonostante i numerosi attacchi pugliesi. Di Tuduran (doppietta), Stefani e Trotta le reti del successo. Una vittoria ed una sconfitta invece dalla trasferta sicula per i Marco Liberati SRL che in quel di Palermo hanno dapprima perso contro i padroni di casa della Phoenix per 8-3 e poi vinto contro i Kings Messina per 12-2. Sugli scudi Mattia Padovan, in versione assist man e autore di due ottime prestazioni.

“In trasferta avremo spesso molte assenze e quindi vincere lontano da casa non sarà mai facile – afferma il presidente Riccardo Valentini – ma tutti i ragazzi scesi in campo hanno comunque onorato la maglia al meglio e oltre ai buoni risultati rimangono altre soddisfazioni, come il primo shut out nella categoria senior di Travaglione, il primo gol in carriera di Paolo Trincia o il record di assist messo a segno da Padovan. Si continua a crescere ma con i giovani ci vuole pazienza e tanto lavoro”.

I presenti:

Snipers TECNOALT: Stefano Travaglione, Marco Stefani, Davide Trotta, Luis Tuduran, Marco Garbetta, Leonardo Pistola, Leandro Galioto. Allenatrice: Martina Gavazzi.

Snipers Marco Liberati SRL: Eugenia Pompanin, Riccardo Valentini, Samuele D’Angelo, Paolo Trincia, Mattia Padovan, Gloria Padovan, Laura Giannini. Allenatore: Riccardo Valentini.

Nella mattinata odierna sorteggiato il girone del terzo turno di Coppa Italia che si giocherà il 19-20 dicembre: gli Snipers TECNOALT sono stati inseriti insieme al Cus Verona di serie A e alla seconda formazione del Hc Milano.