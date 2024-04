Hockey in line, Snipers VR3 fuori dai play off di serie C per un soffio

Seppur la posta in palio non fosse altissima, visto che la Cv Skating ha già una squadra di hockey in line in serie B, il match che si è disputato è stato comunque intenso e appassionante

Gli Snipers di serie C mancano i play off per un soffio. Un vero e proprio spareggio quello che in pratica si è disputato domenica a San Benedetto del Tronto (e per gli amanti storici di questa disciplina, ciò ha il forte sapore di amarcord). Seppur la posta in palio non fosse altissima, visto che la Cv Skating ha già una squadra di hockey in line in serie B, il match che si è disputato è stato comunque intenso e appassionante.

I civitavecchiesi partono subito forte e nonostante si presentino in terra marchigiana con il numero minimo di giocatori (5+1) passano in doppio vantaggio grazie alle due rapidi reti di capitan D’Angelo e Cesarini. Il vantaggio dura fino a oltre metà secondo tempo, quando i VR3 sono ancora avanti 3-2, ma nel finale succede di tutto. Prima il San Bendetto firma in maniera beffarda il sorpasso (4-3) poi a 30 secondi dalla fine Cesarini agguanta il pareggio (4-4). Agli overtime, decisivi per il passaggio del turno, segnano però i padroni di casa che vincono quindi 5-4.

“E’ stata una bella partita – afferma il presidente/allenatore/giocatore Riccardo Valentini – ci siamo divertiti ed abbiamo onorato l’impegno fino in fondo. Peccato non aver ottenuto il passaggio del turno ma in questa categoria la priorità è far fare esperienza ai giovani ed in gare come queste si impara tanto. Sono molto soddisfatto della stagione di serie C che si chiude, e l’anno prossimo il roster sarà ulteriormente rinforzato da giovanissimi che passeranno di categoria e quindi continuerà questo format di mix fra “veteranissimi” e giovani che tanto sta funzionando”.

I presenti: Marco Cuculo, Riccardo Valentini, Laura Giannini, Mattia Cesarini (3), Samuele D’Angelo (1), Gloria Padovan.