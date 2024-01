Hockey in line, Snipers under 16 Pizza a Volontà a valanga

"Il nostro girone per il livello tecnico dei nostri ragazzi è molto facile - afferma il presidente Valentini - ma stiamo comunque tenendo alto l'allenamento per le sfide successive"

Tutto facile per gli Snipers under 16 Pizza a Volontà che domenica al PalaMercuri hanno dominato i Lobsters Sardegna ed il Kemarin.

Contro la formazione mix sarda-siciliana, il match termina 24-0 ma tanti dei ragazzi avversari erano alle prime armi ed è un vero piacere vedere espandersi questa disciplina anche in zone hockeysticamente remote e dove finora non si era visto molto di questa disciplina. Il secondo match contro i molisani termina 14-1.

“Siamo sinceri, il nostro girone per il livello tecnico dei nostri ragazzi è molto facile – afferma il presidente Valentini – ma stiamo comunque tenendo alto l’allenamento per le sfide successive, quando affronteremo squadre di altre parti d’Italia il cui livello di gioco sarà decisamente più elevato. Per ora è un piacere provare ad aiutare per come possibile gli amici di Sardegna, Sicilia e Molise. Sono nuove realtà che si stanno affacciando e che meritano tutta la nostra stima”.

I presenti: Francesca Borgi, Stefano Travaglione, Luis Tuduran, Marco Garbetta, Manuel Carannante, Leandro Galioto, Leonardo Pistola, Vanessa Moretti, Desirè Capodimonte, Ruggero Meconi, Gloria Padovan, Duc Tam Bernini. Allenatrici: Martina Gavazzi e Laura Giannini.