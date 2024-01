Hockey in line: Snipers TECNOALT sconfitti nettamente dal Vicenza in Coppa Italia

Missione impossibile era, missione impossibile è stata. L’Hc Vicenza si è dimostrato troppo forte per gli Snipers TECNOALT Civitavecchia ed ha vinto con merito per 12-1 la semifinale di Coppa Italia di serie B. Di Bernardo Meconi il gol della bandiera dei TECNOALT.

I berici, trascinati da un super Pace (ben 7 gol per lui!), mettono subito la partita sui propri binari e poi la conducono senza troppi problemi, merito di una prima linea che è di un livello decisamente fuori categoria per una serie B. Tanti di questi giocatori sono stati infatti nel recentissimo passato assoluti protagonisti del campionato di serie A e della nazionale italiana e hanno messo in pista tutta la loro classe.

Coach Gavazzi: “È sempre un bel banco di prova la sfida contro Vicenza che si conferma ancora una volta fuori categoria. Sono soddisfatta del fatto che, nonostante la partita sia stata a livello di risultato a senso unico, la squadra non si sia mai arresa ed abbia continuato a lottare. Qualche fallo di troppo ci ha messo in seria difficoltà contro un power di assoluta eccellenza. Ora subito testa alla prossima gara di campionato”.