Hockey in line, Snipers TECNOALT ko a testa alta in quel di Vicenza

Ko a testa alta. Questo l’esito della gara di sabato valida per il campionato nazionale di serie B con gli Snipers TECNOALT che hanno affrontato l’Hc Vicenza nella loro casa. Contro quella che è la schiaccia sassi del campionato i nerazzurri offrono una prestazione brillante e cedono per 5-2 (reti di Mercuri e Jerez).

“Sebbene sulla carta fosse una sfida proibitiva -afferma coach Gavazzi – dobbiamo ritenerci soddisfatti della prestazione contro Vicenza che domina a punteggio pieno la classifica. La squadra si è chiusa bene sulla difensiva e ha retto per 40 minuti nonostante il numero esiguo del nostro roster; grazie anche all’ottima prestazione del portiere siamo riusciti a tenere basso lo score del Vicenza che troppo spesso aveva raggiunto la doppia cifra nelle precedenti sfide. Tanta ancora la strada da fare per competere a questi livelli ma sono partite come queste che ci mostrano errori e mancanze da colmare, chi vince festeggia ma chi perde impara”.

I presenti: Eugenia Pompanin, Ravi Mercuri, Marco Stefani, Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Alessio Galli, Manlio Mandolfo, Alfonso Jerez. Allenatore Martina Gavazzi.