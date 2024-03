Hockey in line: Snipers TECNOALT decimati in quel di Vicenza, Sniperine a Ferrara

Altro weekend di trasferte per le formazioni della Cv Skating impegnati nei vari campionati di hockey in line. La formazione di serie B, targata TECNOALT, giocherà alle 17 sul campo della corazzata Vicenza, formazione che sta in maniera letterale “ammazzando” il campionato grazie ai propri indiscutibili campioni che per la serie B sono un vero e proprio lusso. Lo dimostra la classifica, con i vicentini in testa e con solo larghe vittorie all’attivo.

Per i TECNOALT formazione largamente rimaneggiata fra infortuni, malattie ed impegni personali e di lavoro.

“La gara ai fini della classifica è inutile – spiega il presidente Riccardo Valentini – e sicuramente la distanza non aiuta a rendere la trasferta agevole ma chi fa questo sport sa che le distanze sono queste. Nonostante dal punto di vista agonistico in palio non ci sia nulla, è sempre un piacere confrontarsi con certi campioni che non dovrebbero stare in serie B ma ai vertici della serie A e dei campionati internazionali. Andremo con una formazione largamente rimaneggiata ma sono certo che chi andrà in campo darà il 100% fino alla fine”.

Trasferta anche per la serie A femminile, targata CRT: le ragazze di capitan Novelli saranno impegnate a Ferrara per giocare alle 13.30 contro Torre Pellice e alle 16 contro le padrone di casa proprio del Ferrara. Le civitavecchiesi fin qui sono imbattute in regular season e faranno il possibile per mantenere il proprio cammino di sole vittorie”.

Infine trasferta romana, domenica alle 11, per l’under 14 targata Pizza a Volontà che sfiderà i Mammuth Roma.