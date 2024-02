Hockey in line, serie B: non si sblocca la stagione degli Snipers TECNOALT

Non si sblocca la stagione degli Snipers TECNOALT nel campionato di serie B. Ieri sera, in quel di Lido di Camaiore, è arrivata un’altra sconfitta per i ragazzi per l’occasione guidati in panchina dal presidente Valentini.

Seppur arrivati in terra toscana fra mille assenze causate da influenze di stagione e altri problemi, i civitavecchiesi vendono cara la pelle e rendono dura la vita ai favoriti Bad Boars Viareggio. Nel primo tempo i primi a passare in vantaggio sono i TECNOALT con Michelangelo Tranquilli bravo a deviare una conclusione dalla distanza di Gianmarco Novelli. Quando la prima frazione sembra terminare con i civitavecchiesi in vantaggio, arriva invece il pari dei padroni di casa con un gol in mischia. Nella ripresa l’episodio chiave arriva a 5′ dalla fine: gli Snipers sprecano un ghiottissimo 2vs0 e nella ripartenza i Bad Boars passano in vantaggio. Gli ospiti si gettano all’attacco per cercare il pari e nel finale arriva la rete del 3-1.

“Non è di certo una stagione fortunata – spiega il presidente/allenatore Valentini – perchè in terra toscana avremmo meritato sicuramente di più. Contro le squadre forti però funziona così: gol sbagliato – gol subito. Abbiamo avuto la nostra chance e non l’abbiamo concretizzata, loro si. Merito agli avversasri ma mi sento anche di plaudire ai miei: hanno fatto ciò che gli ho chiesto e solo per un soffio non siamo riusciti a portare a casa punti”.

I presenti: Eugenia Pompanin, Gianmarco Novelli, Manuel Fabrizi, Michelangelo Tranquilli, Manlio Mandolfo, Alessio Galli, Emanuel Serrano, Alfonso Jerez. Allenatore: Riccardo Valentini.