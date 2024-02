Hockey in line, serie B: il Vicenza non sbaglia un colpo e passa al PalaMercuri

Nulla da fare per gli Snipers TECNOALT che domenica al PalaMercuri hanno provato a sovvertire un difficilissimo pronostico ma la superiorità tecnica dei berici, formazione allestita con un budget impensabile per le altre squadre di serie B, si è fatta valere fin dai primi minuti

Il pronostico era chiaro fin dai giorni precedenti la gara: questo Vicenza è una squadra che potrebbe competere per l’alta classifica in serie A ed è in serie B di hockey in line solo di passaggio.

Nulla da fare per gli Snipers TECNOALT che domenica al PalaMercuri hanno provato a sovvertire un difficilissimo pronostico ma la superiorità tecnica dei berici, formazione allestita con un budget impensabile per le altre squadre di serie B, si è fatta valere fin dai primi minuti. Il parziale del primo tempo recita 7-0, il finale 10-2 e le reti dei civitavecchiesi sono state segnate da Ruggero Meconi e Marco Stefani.

“Poco da dire sulla partita – afferma il presidente Valentini, per l’occasione anche allenatore – hanno una prima linea che potrebbe competere per lo scudetto e che costa una cifra che noi non riusciamo a spendere neanche in 5-8 anni probabilmente. Hanno alcuni campioni assoluti che sarebbero un lusso anche in serie A, figuriamoci in serie B. I ragazzi hanno provato a fare ciò che ho chiesto loro, hanno arginato senza troppi problemi la seconda linea ma la prima linea è di una distanza tecnica enorme ad oggi. Confrontarsi con tali campioni è comunque un momento di crescita, sono convinto che specie i ragazzi più giovani possano imparare tanto da queste gare e quindi continuiamo con il nostro percorso di crescita”.

I presenti: Eugenia Pompanin, Giulia Mollica, Gianmarco Novelli, Manuel Fabrizi, Ravi Mercuri, Michelangelo Tranquilli, Daniele Ceccotti, Ruggero Meconi, Alessandro De Fazi, Alessio Galli, Manlio Mandolfo, Marco Stefani. Allenatore: Riccardo Valentini.