Hockey in line, secondo turno di Coppa Italia al PalaMercuri per gli Snipers TECNOALT

Tornano in campo al PalaMercuri gli Snipers TECNOALT che domani sera alle ore 20 ospitano i Mammuth Roma per il secondo turno di Coppa Italia. I romani nel primo turno hanno avuto la meglio della seconda squadra civitavecchiese mentre i TECNOALT hanno sconfitto i Castelli Romani.

“La Coppa Italia è un modo per far ruotare tutti gli effettivi senza particolari pressioni – afferma il presidente Valentini – ed oltre a ciò giocare in casa è sempre un piacere. Mi aspetto una partita convincente ed un cammino di crescita in costante avanzo”.

I convocati: Stefano Travaglione, Marco Stefani, Michelangelo Tranquilli, Luis Tuduran, Davide Trotta, Marco Garbetta, Alessio Galli, Leandro Galioto, Leonardo Pistola. Allenatrice: Martina Gavazzi.