Hockey in line: riposano le formazioni senior, tour de force per l’under 18 elite Pizzeria Red Carpet

Turno di riposo per le due formazioni senior della Cv Skating, gli Snipers TECNOALT (serie B) e Snipers VR3 (serie C) e weekend dedicato alle formazioni giovanili.

Vero e proprio tour de force per quanto riguarda l’under 18 elite che sarà impegnata in ben tre sfide in trasferta: sabato alle ore 15 a Legnaro, sabato alle ore 20.30 a Treviso, domenica alle ore 14.30 a Opicina (Trieste). Le gare saranno valide per la seconda fase del campionato nazionale under 18 elite.

“Viste le lunghissime trasferte – spiega il presidente Valentini – abbiamo deciso di accorparle e anche se dal punto di vista sportivo sarà faticoso, dal punto di vista economico/logistico è una boccata d’ossigeno. I ragazzi sono tanti, si allenano bene e sono in forma: riusciranno a sostenere questo triplo impegno”.

Domenica invece sarà la volta in quel di Velletri dell’under 12, targata Pizza a Volontà: doppia sfida alle 9.45 ai Castelli Romani e alle 11.30 al Phoenix Palermo.