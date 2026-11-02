Hockey in line, prima vittoria in campionato per gli Snipers Marco Liberati SRL

Prima vittoria stagionale per gli Snipers Marco Liberati SRL che sabato sera al PalaMercuri sconfiggono 4-1 (4-0 il primo tempo) i rivali dei Mammuth Roma nel campionato nazionale di serie B.

I civitavecchiesi piazzano l’allungo decisivo nella seconda metà del primo tempo grazie alle reti di Mattia Padovan, Attanasio e ad una doppietta del presidente/giocatore Riccardo Valentini. Nel secondo tempo i romani tentano il forcing ma la goalie Pompanin fa buona guardia.

“Giocare è per me sempre un gran divertimento – afferma il presidente, in questa occasione anche goleador – e mi ha fatto piacere aiutare i giovani compagni. I miglioramenti già si vedono parecchio, sono certo che a fine stagione questo bel gruppo di ragazzi e ragazze sarà molto cresciuto. Vincere aiuta sempre, specie quando arriva dopo una bella prestazione collettiva come quella di sabato sera”.

I presenti: Eugenia Pompanin, Mattia e Gloria Padovan, Federico Parmegiani, Paolo Trincia, Riccardo Valentini, Laura Giannini, Ludovica Giancola, Kevin Attanasio, Alessio Di Candia. Allenatrice: Martina Gavazzi.