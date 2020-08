Hockey in line, Marco Stefani convocato in nazionale senior

Convocazione in nazionale senior per il giovane (classe 2002) atleta della Cv Skating Marco Stefani. Un raduno di visionatura (28-30 settembre, a Roana (VI) ), che giunge in un momento molto particolare causa Covid, e che guarda al futuro e ai possibili futuri inserimenti nel Blue Team. “Marco se lo merita tutto – è il commento del presidente Riccardo Valentini – il capitano della nostra under 18 Elite è un vero esempio di costanza, dedizione, impegno e umiltà. Sempre presente agli allenamenti, mai una parola fuori posto, sempre pronto ad accettare le decisioni dell’allenatore sia quando lo vedono titolare fisso, sia quando lo vedono in panchina. In questi anni è migliorato tantissimo da tutti i punti di vista, fisico, tecnico e tattico e a quanto pare ad accorgersene c’è stato anche qualcuno ai piani alti. Da parte di tutta la Cv Skating i nostri più sentiti complimenti a Marco: è la dimostrazione vivente che il sacrificio e la dedizione portano sempre molto lontano. Goditi questo raduno”.