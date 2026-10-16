Hockey in line, la stagione 2026-27 inizia con il primo turno di Coppa Italia

Domenica, al PalaMercuri, scenderanno in campo sia la prima che la seconda formazione senior. Alle 11.30 l’esordio è dei cadetti, gli Snipers Marco Liberati SRL, che affronteranno i Mammuth Roma, mentre alle ore 15:30 gli Snipers TECNOALT affronteranno i Castelli Romani.

“Le due formazioni sono allestite con spiriti opposti – spiega il presidente Riccardo Valentini – nella prima squadra, quella agonista (i TECNOALT, ndr), cerchiamo di iniziare un nuovo ciclo partendo sempre dai giovani e da quelle che sono le nostre qualità. E’ un percorso che specie all’inizio avrà qualche difficoltà ma che contiamo ci darà grosse soddisfazioni in futuro. La seconda squadra invece è pensata solamente per far fare esperienza ai giovanissimi e far divertire i meno giovani. Qui l’obiettivo è il divertimento e l’aggregazione e siamo certi che, in un modo diverso, avremo tante soddisfazioni anche qui. Iniziare la stagione è sempre emozionante e mi preme ringraziare i nostri sponsor, senza i quali tutto questo non sarebbe possibile”.

I convocati:

TECNOALT: Stefano Travaglione, Eugenia Pompanin, Marco Stefani, Daniele Ceccotti, Alessio Galli, Francesco Taglioni, Leandro Galioto, Luis Tuduran, Marco Garbetta, Leonardo Pistola, Mattia Cesarini. Allenatore: Riccardo Valentini.

Marco Liberati SRL: Riccardo Valentini, Alessio Di Candia, Kevin Attanasio, Michael Cacciatori, Emanuele Tranquilli, Desirè Capodimonte, Louise Ciucci, Gloria Padovan, Laura Giannini, Samuele D’Angelo, Federico Parmegiani, Giampiero Lucantoni, Paolo Trincia. Allenatrice: Laura Giannini.