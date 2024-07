Un enorme successo. Non si può definire altrimenti il 9° Trofeo Indra Mercuri, competizione internazionale di hockey in line organizzata dalla Cv Skating, con il contributo della città di Civitavecchia, al PalaMercuri. Nel weekend appena trascorso ben 16 le squadre che si sono affrontate sullo Stilmat civitavecchiese con due tornei paralleli, uno maschile (12 squadre) e uno, novità di quest’anno, femminile (4 squadre).

A vincere al termine di una competizione ricca di colpi di scena (basti pensare che le due finaliste dell’anno scorso, il Real Mai Drit ed il Dolenjske Toplice, sono state eliminate già al primo girone) sono stati i ragazzi del Dorina Team nel maschile e delle Asciuga Pozzanghere nel femminile.

Il Dorina, team composto da giocatori prevalentemente veneti e con l’innesto del civitavecchiese Elia Tranquilli, hanno sconfitto in finale i giovani terribili degli Jagermonster, guidato dal trio civitavecchiese dei fratelli Meconi e Daniele Ceccotti, freschi vincitori dello scudetto under 18, e con in rinforzo la portiera degli Snipers Eugenia Pompanin e Ravi Mercuri, fratello di Indra. Le Asciuga Pozzanghere, squadra a trazione civitavecchiese e con innesti di lusso quali Bisi e Piccinini, hanno invece vinto 3-0 la finale femminile contro le giovani del Killer Mermaids.

Terzo posto per gli Elefanti Viola Eleganti nel maschile, e per le Arpie nel femminile.

“E’ stata una tre giorni tanto intensa quanto emozionante – afferma il presidente Riccardo Valentini – con un PalaMercuri gremito come non mai, con squadre da tutta Italia e anche dall’estero, e con in campo un livello tecnico altissimo, con diversi giocatori che fanno parte delle rispettive rappresentative nazionali di categoria. Per noi della Cv Skating il Trofeo Indra Mercuri è una questione di cuore più che di tutto il resto perchè onorare la memoria del nostro amato Indra è la priorità assoluta su tutti gli altri aspetti ma in questi tre giorni si è registrata una grande atmosfera di amicizia, oltre che di agonismo e competizione in campo. Tutti si sono divertiti e si sono complimentati per la perfetta riuscita dell’evento: complimenti che non posso che girare a tutto lo staff di volontari della Cv Skating, ancora una volta generoso ed ineccepibile”.

Anche le istituzioni sono state presenti alle premiazioni del Trofeo: “Non possiamo che ringraziare di cuore il neo Sindaco Marco Piendibene che ha onorato l’evento con la sua appassionata partecipazione alle finali e alla premiazione, e l’assessore Scilipoti che ci è passato a trovare e ci ha sempre offerto il suo incondizionato aiuto. Il precedente Sindaco purtroppo non aveva mai ritenuto opportuno presenziare ai nostri eventi, anche se il delegato Matteo Iacomelli era sempre stato presente e partecipe, e per questo la famiglia e tutta la Cv Skating è stata particolarmente felice di poter accogliere presso il pattinodromo comunale il Sindaco della nostra città”.

Un ringraziamento infine da parte dell’organizzazione a quanti hanno collaborato con la buona riuscita dell’evento:

Gattopuzzo

Ottica De Felici

Oreficeria Galli

Ingrosso Carni Teodori Madonna della Pace

Paolo Rigamonti Ladispoli