Hockey in line: gli Snipers TECNOALT passano il turno in Coppa Italia

Arriva un’altra vittoria per gli Snipers TECNOALT che sabato sera al PalaMercuri hanno sconfitto per 3-1 i Mammuth Roma nell’incontro valido per il secondo turno di Coppa Italia.

I civitavecchiesi, al via con molte assenze, sicuramente non hanno sfoderato la loro prestazione migliore ed in particolar modo hanno peccato di cinismo sotto porta. Alla fine però è arrivato comunque il passaggio del turno che consentirà ai giovani civitavecchiesi nella terza fase di misurarsi con squadre di serie A. A segno Michelangelo Tranquilli e capitan Marco Stefani con una doppietta.

“Sicuramente non è stata la nostra partita migliore – spiega il presidente Riccardo Valentini – e sicuramente ci ha ricordato che il cammino per migliorare è ancora lungo. Ma vincere anche giocando male è sempre una buona cosa e ci darà modo di mettere i nostri giovanissimi alla prova in altri palcoscenici, con avversari più quotati. Per il resto, lo sappiamo, sarà una stagione di crescita. Per cui niente ansie e sotto con il lavoro”.

I presenti: Stefano Travaglione, Davide Trotta, Michelangelo Tranquilli, Marco Stefani, Alessio Galli, Leandro Galioto, Leonardo Pistola, Marco Garbetta, Luis Tuduran. Allenatrice: Martina Gavazzi.