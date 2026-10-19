Tutto come previsto. Gli Snipers TECNOALT passano il primo turno di Coppa Italia vincendo 10-4 contro Castelli Romani mentre la seconda squadra, gli Snipers Marco Liberati Srl, perdono 6-2 contro Roma al termine di una buona prestazione e salutano la competizione.
“È andata come ci aspettavamo e come speravamo – afferma il presidente Riccardo Valentini – la prima squadra è riuscita a imporre il proprio ritmo nonostante i meccanismi siano ancora arrugginiti e nonostante ciò sia stato un profondo cambiamento nel roster. La seconda squadra ha fatto fare tanta esperienza ai giovanissimi, confermando l’attenzione della nostra società alla crescita dei ragazzi”.
I presenti:
TECNOALT: Stefano Travaglione, Eugenia Pompanin, Marco Stefani, Daniele Ceccotti, Alessio Galli, Francesco Taglioni, Leandro Galioto, Luis Tuduran, Marco Garbetta, Leonardo Pistola, Mattia Cesarini. Allenatore: Riccardo Valentini.
Marco Liberati SRL: Riccardo Valentini, Alessio Di Candia, Kevin Attanasio, Michael Cacciatori, Emanuele Tranquilli, Desirè Capodimonte, Louise Ciucci, Gloria Padovan, Samuele D’Angelo, Federico Parmegiani, Giampiero Lucantoni, Paolo Trincia. Allenatrice: Laura Giannini.