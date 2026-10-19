Hockey in line, gli Snipers TECNOALT passano il primo turno di Coppa Italia

"È andata come ci aspettavamo e come speravamo - afferma il presidente Riccardo Valentini - la prima squadra è riuscita a imporre il proprio ritmo nonostante i meccanismi siano ancora arrugginiti e nonostante ciò sia stato un profondo cambiamento nel roster"