Gli Snipers Tecnoalt

Tutto come previsto. Gli Snipers TECNOALT passano il primo turno di Coppa Italia vincendo 10-4 contro Castelli Romani mentre la seconda squadra, gli Snipers Marco Liberati Srl, perdono 6-2 contro Roma al termine di una buona prestazione e salutano la competizione.

“È andata come ci aspettavamo e come speravamo – afferma il presidente Riccardo Valentini – la prima squadra è riuscita a imporre il proprio ritmo nonostante i meccanismi siano ancora arrugginiti e nonostante ciò sia stato un profondo cambiamento nel roster. La seconda squadra ha fatto fare tanta esperienza ai giovanissimi, confermando l’attenzione della nostra società alla crescita dei ragazzi”.

Gli Snipers Tecnoalt

I presenti:
TECNOALT: Stefano Travaglione, Eugenia Pompanin, Marco Stefani, Daniele Ceccotti, Alessio Galli, Francesco Taglioni, Leandro Galioto, Luis Tuduran, Marco Garbetta, Leonardo Pistola, Mattia Cesarini. Allenatore: Riccardo Valentini.
Marco Liberati SRL: Riccardo Valentini, Alessio Di Candia, Kevin Attanasio, Michael Cacciatori, Emanuele Tranquilli, Desirè Capodimonte, Louise Ciucci, Gloria Padovan, Samuele D’Angelo, Federico Parmegiani, Giampiero Lucantoni, Paolo Trincia. Allenatrice: Laura Giannini.

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