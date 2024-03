Hockey in line, fine settimana dedicato ai senior per la Cv Skating

Domenica alle ore 11 al PalaMercuri invece, gli Snipers TECNOALT affronteranno il War Pigs Forlì per una sfida che non significherà molto ai fini della classifica ma che può essere importante per il morale

Fine settimana dedicato ai senior per la Cv Skating. Sabato alle ore 18 scenderà in campo la formazione di serie C, targata VR3, che sarà ospite in quel di Velletri contro i Castelli Romani.

Domenica alle ore 11 al PalaMercuri invece, gli Snipers TECNOALT affronteranno il War Pigs Forlì per una sfida che non significherà molto ai fini della classifica ma che può essere importante per il morale. In casa Cv Skating ancora diverse incertezze per quanto riguarda il roster, a causa di un’epidemia influenzale.

“All’andata, l’esordio in campionato, arrivò una sconfitta beffarda per 1-0 con il loro portiere miglior in campo – spiega il presidente Riccardo Valentini, ancora una volta in panchina – e quindi abbiamo voglia di una sana rivalsa sportiva. Non sarà facile, il Forlì è un’ottima squadra, con un ottimo portiere e ottimi giocatori ma noi ci siamo allenati bene e stiamo crescendo, specie la componente più giovane del roster. Certo l’influenza non aiuta, perché avremo alcuni giocatori debilitati, ma chiunque scenderà in campo darà il 100%”.