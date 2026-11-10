Hockey in line, festa al PalaMercuri per il derby in famiglia di serie B

Festa grande giovedì sera al PalaMercuri per il derby di serie B di hockey fra gli Snipers TECNOALT (prima squadra) e gli Snipers Marco Liberati SRL (seconda squadra). L’incontro, valido per il campionato nazionale, è terminato 12-0 in favore della prima squadra ma a vincere è stato soprattutto l’hockey in line civitavecchiese.

“Vedere tutti questi giocatori in campo – spiega il presidente Riccardo Valentini – che attraversano le varie generazioni di hockeysti civitavecchiesi, è stato di per sè una festa. Il risultato in campo conta poco perchè i valori e le prospettive sono assolutamente diverse ma è stato un grande piacere vedere scontrarsi con il sorriso giocatori dai 50 ai 15 anni. É la prova tangibile dell’ottimo lavoro che si fa da anni alla Cv Skating, grazie a dirigenti preparati, allenatori appassionati e tanti ragazzi con famiglie al seguito che si impegnano ogni giorno. Non possiamo che fare i complimenti a tutti e ringraziare i nostri sponsor per il sostegno che ci danno e vedere con gioia che l’hockey in line a Civitavecchia è più vivo che mai”.

Gli Snipers TECNOALT: Stefano Travaglione, Luis Tuduran, Marco Garbetta, Leandro Galioto, Leonardo Pistola, Gianmarco Novelli, Bernardo e Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Alessio Galli, Marco Stefani, Davide Trotta, Michelangelo Tranquilli. Allenatrice: Martina Gavazzi.

Gli Snipers Marco Liberati SRL: Eugenia Pompanin, Gloria Padovan, Emanuele Tranquilli, Michael Cacciatori, Ludovica Giancola, Eleonora Raia, Louise Ciucci, Desirè Capodimonte, Riccardo Valentini, Mattia Padovan, Paolo Trincia, Duc Tam Bernini, Laura Giannini. Allenatore: Riccardo Valentini.