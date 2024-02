Hockey in line femminile, Snipers CRT sempre più al comando

La giovanissima Gloria Padovan commenta il doppio successo: "Sono molto contenta che anche questa domenica ci siamo aggiudicate due vittorie su due la prima contro il Ferrara e soprattutto la seconda in casa del Milano contro le campionesse d'Italia in carica

Non si ferma l’inarrestabile corsa delle Sniperine CRT che in quel di Milano domenica scorsa vincono entrambe le partite del proprio campionato. Le ragazze di capitan Novelli battono dapprima 4-1 il Ferrara Warriors ed a seguire 2-0 l’Hc Milano. Il primo posto in classifica è sempre più saldo con 6 vittorie su 6 incontri disputati fin qui.

Nella prima gara, dopo un batti e ribatti iniziale che porta il match subito sul 2-1, la gara si fa combattuta ma le CRT riescono a non mettere mai il risultato in pericolo, dando spazio alle proprie giovanissime nei minuti finali. Nella seconda gara è una rete di Padovan a sbloccare l’inerzia del match anche se le civitavecchiesi più che rischiare il pareggio sfiorano a più riprese la rete del 2-0 che arriva nel finale dalla stecca di Raia.

Proprio la giovanissima Gloria Padovan commenta il doppio successo: “Sono molto contenta che anche questa domenica ci siamo aggiudicate due vittorie su due la prima contro il Ferrara e soprattutto la seconda in casa del Milano contro le campionesse d’Italia in carica. Abbiamo giocato molto bene creando molte azioni e concedendo molto poco alle nostre avversarie in difesa, tutte le giocatrici che si sono alternate in campo hanno dato il loro massimo e hanno contribuito a queste due vittorie. Giocando insieme stiamo trovando sempre più affiatamento. Continueremo a impegnarci e ad allenarci per le prossime partite soprattutto per la finale di Coppa Italia dell’11 febbraio”.

Le presenti: Eugenia Pompanin, Francesca Borgi, Veronica Novelli, Eleonora Raia, Mara Faravelli, Laura Giannini, Gloria Padovan, Aurora De Fazi, Martina Mori, Martina Succi, Vanessa Moretti, Desirè Capodimonte. Allenatore: Riccardo Valentini.