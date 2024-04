Hockey in line femminile, Snipeperine ad un punto dal primo posto in regular season

Una sconfitta ai rigori e due nette vittorie. Questo il risultato dell’intenso weekend delle Snipeperine che hanno affrontato delle lunghe trasferte.

Sabato pomeriggio, nella caldissima Bomporto, è arrivato un ko per 5-4 dopo i tiri di rigore. Le ragazze targate CRT partono male, vanno in svantaggio 2-0 e si trovano tutto il match a rincorrere ma alla fine dei tempi regolamentari è 4-4, grazie alla decisiva doppietta di Padovan (classe 2007). La lotteria dei rigori premia però le bomportesi che infliggono alle civitavecchiesi la prima sconfitta in campionato.

Domenica, in quel di Torre Pellice, arrivano invece due nette vittorie: 6-1 alle padrone di casa dell’Old Style e 3-1 al Hc Milano. Grazie a questi due successi, netti tanto nel punteggio quanto nel gioco, il primo posto matematico in regular season dista ora solo un punto.

“È stato un week end molto intenso – afferma la portiera Eugenia Pompanin – non è iniziato nel migliore dei modi possibili. Abbiamo subito la nostra prima sconfitta ai rigori per merito di un ottimo Bomporto che ha dimostrato di essere migliorato moltissimo dall’inizio della stagione. Siamo andate subito sotto per 2 a 0 ma nonostante tutto non abbiamo mollato fino alla fine e questo ci ha permesso di ottenere un punto per il pareggio e di dimostrare il valore e la forza del gruppo. Domenica, invece, abbiamo sfoderato due ottime prestazioni e ottenuto due vittorie sicure che ci hanno permesso di avere 6 punti molto importanti per la conclusione di questa stagione”.

Le presenti: Eugenia Pompanin, Veronica Novelli, Mara Faravelli, Eleonora Raia, Martina Succi, Gloria Padovan, Letizia Barocci, Martina Mori, Louise Ciucci. Allenatrice: Martina Gavazzi.