Primo impegno per le Sniperine CRT per il 2026-27. Le campionesse d’Italia in carica di hockey in line esordiscono con il girone preliminare di Coppa Italia femminile in quel di Vicenza dove affronteranno alle ore 13 le padroni di casa delle Devil Girls Vicenza e alle ore 15 le lombarde del Hc Milano Devils. Le civitavecchiesi sono le favorite del girone di coppa ma non dovranno assolutamente abbassare la guardia.

“Lo scorso anno proprio il Vicenza ci estromise dalla finale vincendo ai rigori – afferma il presidente Valentini – per cui c’è della sana rivalsa sportiva e tanta voglia di passare il turno. Non sarà comunque facile: il Milano Devils è una squadra in crescita e anche le vicentine stanno ripartendo con alcune fra le più importanti promesse del movimento femminile italiano junior. L’obiettivo è passare il turno, non ci nascondiamo, ma sappiamo bene che ci sarà da lottare”.

Le convocate: Eugenia Pompanin, Manon Roger, Eleonora Raia, Veronica Novelli, Martina Succi, Chiara De Meo, Laura Giannini, Gloria Padovan, Sara Colonnelli, Ludovica Giancola, Julie e Lea Roger, Desirè Capodimonte. Allenatrice: Martina Gavazzi.