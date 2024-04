Hockey in line femminile, inarrestabili Sniperine CRT

La formazione femminile della Cv Skating, non sazia, già certa del primo posto in regular season va comunque a vincere a Vicenza le ultime due gare di stagione regolare battendo dapprima l'Old Style Torre Pellice per 4-1 e poi 2-1 all'overtime le padrone di casa delle Devil Girls Vicenza

Inarrestabili Sniperine CRT. La formazione femminile della Cv Skating, non sazia, già certa del primo posto in regular season va comunque a vincere a Vicenza le ultime due gare di stagione regolare battendo dapprima l’Old Style Torre Pellice per 4-1 e poi 2-1 all’overtime le padrone di casa delle Devil Girls Vicenza.

Le civitavecchiesi erano già certe del primo posto in classifica ed hanno dato ampio spazio alle più giovani che hanno risposto presente alla chiamata in causa di coach Gavazzi e sfoderato due ottime prestazioni.

“Abbiamo concluso in bellezza l’ottimo percorso fatto durante la regular season – afferma la veterana Mara Faravelli – un plauso speciale va alla nostra piccola Gloria Padovan che ha siglato il gol decisivo all’overtime contro il Vicenza in situazione di inferiorità numerica. Sicuramente siamo molto soddisfatte di quanto fatto fin qui, ora però inizia la fase più importante e quindi dobbiamo concentrarci per affrontare le semifinali”.

Domenica 5 maggio alle ore 18 si terrà a Milano gara 1 della semifinale scudetto.

Sabato 18 maggio a Civitavecchia si terrà invece la gara 2, con l’eventuale gara 3 prevista sempre a Civitavecchia per domenica 19 maggio mattina.

Nell’altra semifinale si affronteranno il Vicenza ed il Bomporto.

Le presenti: Eugenia Pompanin, Mara Faravelli, Veronica Novelli, Eleonora Raia, Laura Giannini, Martina Mori, Gloria Padovan, Louise Ciucci, Aurora De Fazi, Desirè Capodimonte, Martina Succi. Allenatrice: Martina Gavazzi.