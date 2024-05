Hockey in line, anche gli Snipers under 14 Pizza a Volontà strappano il pass per le finali nazionali

Domenica al PalaMercuri grazie alla doppia vittoria ottenuta per 8-1 e 8-2 al PalaMercuri contro i Mammuth Roma i civitavecchiesi hanno strappato il pass per le finali nazionali che si terranno a Civitavecchia il 17-19 maggio

Gli Snipers under 14 Pizza a Volontà accedono alle finali nazionali. Domenica al PalaMercuri grazie alla doppia vittoria ottenuta per 8-1 e 8-2 al PalaMercuri contro i Mammuth Roma i civitavecchiesi hanno strappato il pass per le finali nazionali che si terranno a Civitavecchia il 17-19 maggio.

Senza storia il duplice confronto con gli Snipers, per l’occasione guidati dal presidente-allenatore Riccardo Valentini, bravi ad approcciare bene agli incontri, ad andare in vantaggio e poi gestire con sicurezza la seconda parte del match. Dopo le formazioni under 16 ed under 18 quindi, anche questa formazione giovanile parteciperà alla Final Four scudetto.

“I ragazzi sono stati bravi – afferma Valentini – ed è merito loro e delle allenatrici che li hanno ben preparati (entrambe impegnate a Milano con la femminile, ndr). Abbiamo iniziato entrambe le partite con la giusta concentrazione e tutti hanno dato il massimo, sia chi è stato impiegato di più sia chi è stato impiegato di meno. Ho detto ai ragazzi di non dare per scontati questi risultati: accedere alle finali scudetto è sempre molto difficile e se a Civitavecchia siamo presenti a questi appuntamenti con “routine” è solo merito del grande lavoro che a Civitavecchia facciamo tutti, dallo staff tecnico, ai volontari, ai giocatori stessi. In Final Four gli avversari saranno fortissimi: faremo del nostro meglio per strappare una medaglia”.

I presenti: Francesca Borgi, Alessio De Paolis, Chiara e Simone De Meo, Stefano Travaglione, Duc Tam Bernini, Suami Tofi, Desirè Capodimonte, Samira Mercuri, Vanessa Moretti, Ludovica Giancola, Emanuele Tranquilli, Michael Cacciatori, Ivano Martinelli, Nikita Kotsiuba, Ranzi Matteo. Allenatore: Riccardo Valentini.