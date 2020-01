Hockey, gli Snipers vogliono il primo acuto del 2020

Primo appuntamento ufficiale del 2020 per l’hockey in line civitavecchiese. Questo pomeriggio alle ore 18 al PalaMercuri torna il campionato nazionale di serie B con gli Snipers TecnoAlt che ospitano il fanalino di coda Mammuth Roma, fermo a 0 punti. In rosa, tutti a disposizione per coach Gavazzi.

Riccardo Valentini: “Torniamo dalle feste con un impegno sulla carta facile che dovremo essere attenti a non sottovalutare perché le insidie sono sempre dietro l’angolo. Sarà una partita in cui potremo dare un minutaggio maggiore anche a chi solitamente gioca meno minuti ma tutti dovranno dimostrare di meritare il posto in campo. Le presenze agli allenamenti sono costanti e numerose, sono ottimista possa uscire una buona prestazione”.

