Hockey, gli Snipers tornano a respirare l’aria di casa

Dopo oltre un mese di assenza gli Snipers TecnoAlt tornano a giocare in casa al PalaMercuri per il campionato italiano di serie B, dodicesima giornata. I civitavecchiesi affronteranno, ore 18, gli Old Style Torre Pellice, formazione già sconfitta all’andata per 4-3 grazie alla rete last second di Gianmarco Novelli e protagonista della sfida promozione di due anni fa, che vinsero gli Snipers ottenendo l’allora promozione in serie A. In caso di vittoria i civitavecchiesi metterebbero una seria ipoteca sulla qualificazione ai play off, mentre al contrario con una sconfitta il Torre Pellice tornerebbe prepotentemente in corsa per un posto nella post season.

Riccardo Valentini:

“Sabato per noi è una partita molto importante perchè vincendo potremmo essere praticamente certi della qualificazione ai play off. Non sarà affatto facile: Torre Pellice è un’ottima squadra, con un roster numeroso e di qualità ed un gioco collaudato. Le sfide in cui siamo stati contrapposti ci hanno sempre visto vincere, ma con un minimo scarto. Mi aspetto una sfida combattuta, leale ed aperta fino alla fine: vincerà chi sbaglierà meno.

Torniamo a giocare al PalaMercuri dopo oltre un mese e 3 trasferte consecutive (Forlì, Modena, Legnaro), cercheremo di sfruttare al meglio il fattore campo e regalare ai nostri tifosi una bella vittoria”.

In formazione assente Federico Parmegiani, per influenza.

Sponsorizzato da