Hockey, gli Snipers TecnoAlt vincono di misura col Fox Legnaro

Successo molto importante per i civitavecchiesi che si impongono per 7-6 nella prima giornata di ritorno

Vittoria molto importante per gli Snipers TecnoAlt, nella prima gara del girone di ritorno. I civitavecchiesi sconfiggono fuori casa per 7-6 il Fox Legnaro, unica formazione che nel girone d’andata aveva avuto la meglio dei ragazzi di coach Gavazzi. Dopo un primo tempo ricco di emozioni, che aveva visto i TecnoAlt sempre avanti fino al 6-4 di metà gara, nella ripresa i nerazzurri allungano ma rischiano la rimonta nel finale. Ci vuole tanta grinta ed un ottimo Loffredo fra i pali per conservare i 3 importanti punti. Tripletta per Fabrizi, doppietta per capitan Novelli, una rete per il giovane Stefani e Cocino.

Manuel Fabrizi:

“La partita è stata proprio come ce l’aspettavamo, gli avversari si erano dimostrati già all’andata molto ostici, hanno degli ottimi tiratori a cui non si può lasciare il minimo spazio. Nonostante qualche allenamento in meno nelle ultime settimane, causa umidità, abbiamo messo in pista una buona prestazione e conquistato tre punti molto importanti su un campo difficile”.

Gli Snipers sono ora al secondo posto in classifica, dietro solamente all’Edera Trieste.